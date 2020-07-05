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أول حاكمة لطوكيو تسعى لإعادة انتخابها في تصويت اليوم

12:22 ص الأحد 05 يوليه 2020
أول حاكمة لطوكيو تسعى لإعادة انتخابها في تصويت اليوم

حاكمة طوكيو يوريكو كويكي

طوكيو - (د ب أ)

يتوجه ناخبو طوكيو، إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد، حيث تشير التوقعات إلى تفوق الحاكمة الحالية يوريكو كويكي، بشوط واسع على أكثر من 21 منافسًا في الوقت الذي تحاول فيه المدينة الإبقاء على موجة جديدة لانتشار كوفيد- 19 تحت السيطرة والحفاظ على آمال استضافة الألعاب الأولمبية في عام 2021، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

ونالت كويكي، وهي أول امرأة يتم انتخابها لحكم المدينة البالغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، استحسانا بسبب طريقة إدارتها للجائحة. ودفعها ذلك إلى الصدارة في استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات التي قد تسفر عن فوزها بفترة ثانية مدتها أربع سنوات.

ويبدأ التصويت من الساعة 7 صباحا وحتى 8 مساء، ومن المرجح إعلان النتائج المتوقعة بعد ذلك بوقت قصير.

وأصبح حضور المذيعة التليفزيونية السابقة كويكي مستمرا عبر وسائل فيما بلغت حالات الإصابة بمرض كوفيد- 19 ذروتها في العاصمة اليابانية في أبريل، حيث دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وإغلاق الأعمال التجارية. وارتفع معدل التأييد لها بنسبة 20 % ليصل إلى حوالي 70% بين شهري مارس ومايو.

يوريكو كويكي طوكيو الألعاب الأولمبية

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