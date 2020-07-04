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إيطاليا تسجل 235 حالة إصابة جديدة بكورونا

08:12 م السبت 04 يوليه 2020
إيطاليا تسجل 235 حالة إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

روما - (د ب أ)

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإيطالية، أن البلاد سجلت 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، مقارنة بـ 223 أمس الجمعة، وبما يفوق متوسط الحالات في السبعة أيام السابقة، البالغ 175 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت إيطاليا قد سجلت أعلى معدل إصابات يومية فى الحادى والعشرين من مارس حيث بلغ عدد الإصابات 6557 حالة . وتم تسجيل إجمالي 241 ألفا و419 حالة منذ نهاية فبراير.

وسجلت إيطاليا 21 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 15 حالة وفاة أمس الجمعة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 34 ألفا و 854.

فيروس كورونا كوفيد 19 إيطاليا

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