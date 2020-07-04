إيطاليا تسجل 235 حالة إصابة جديدة بكورونا
روما - (د ب أ)
أظهرت بيانات وزارة الصحة الإيطالية، أن البلاد سجلت 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، مقارنة بـ 223 أمس الجمعة، وبما يفوق متوسط الحالات في السبعة أيام السابقة، البالغ 175 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت إيطاليا قد سجلت أعلى معدل إصابات يومية فى الحادى والعشرين من مارس حيث بلغ عدد الإصابات 6557 حالة . وتم تسجيل إجمالي 241 ألفا و419 حالة منذ نهاية فبراير.
وسجلت إيطاليا 21 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 15 حالة وفاة أمس الجمعة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 34 ألفا و 854.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
72711
عدد المصابين
-
19690
عدد المتعافين
-
3201
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11206261
عدد المصابين
-
6355504
عدد المتعافين
-
529403
عدد الوفيات
إعلان