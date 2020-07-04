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صور- أول ظهور للرئيس الإيراني بالكمامة

02:02 م السبت 04 يوليه 2020
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وكالات:

نشر الإعلام الإيراني أول صور للرئيس حسن روحاني وهو يرتدي كمامة، وذلك بعد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت.

أعلن روحاني عن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة الحكومية والخاصة اعتبارا من يوم غد الأحد، حسب روسيا اليوم.

وطلب من الدوائر الحكومية والخاصة الامتناع عن تقديم الخدمات لأي مواطن لا يرتدي الكمامة، منوها بأنه سيتم تسجيل غياب بحق كل موظف لا يرتديها في مكان عمله.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة أن ثمانية من بين 31 إقليما إيرانيا تعتبر من المناطق ذات اللون الأحمر، مما يعني أن كورونا آخذ في الزيادة.

الإعلام الإيراني حسن روحاني مكافحة كورونا فيروس كورونا الكمامة

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