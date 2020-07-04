أحدهم أشعل النار في نفسه..انتحار 3 شباب في غزة خلال 24 ساعة

غزة- (د ب أ):

قالت مصادر فلسطينية، السبت، إن ثلاثة شبان فلسطينيين في قطاع غزة توفوا انتحارا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن شابا انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الخامس في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، فيما أطلق آخر الرصاص على رأسه في شمال القطاع.

وأضافت أن شابا ثالثا توفى اليوم متأثرا بجروح أصيب بها إثر إضرام النار في نفسه قبل أسبوع في مخيم الشاطئ غربي غزة.

وبحسب الوكالة، فإن انتحار الشباب الثلاثة جاء جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وصلت نسبة الفقر في قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، إلى قرابة 75 في المئة.