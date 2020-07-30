لمواجهة إعصار مداري.. ترامب يعلن حالة الطوارئ في جزر العذراء

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، حالة الطوارئ في جزر العذراء الأمريكية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة لمواجهة إعصار مداري محتمل.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، عبر موقعه الإلكتروني، مساء الأربعاء، أن الإعلان سيسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة لتدابير الطوارئ، وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.

كما يخول إعلان حالة الطوارئ في الجزر العذراء وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ.

وأكد البيت الأبيض أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة التي تقتصر على المساعدة الفيدرالية المباشرة، وتعويضات الرعاية الجماعية، بما في ذلك الإجلاء، ودعم المأوى، وذلك بتمويل اتحادي بنسبة 75 في المئة.