ليبيا تتهم تركيا بمحاولة سرقة آثار صبراتة بمساعدة المليشيات الإرهابية

ليبيا - (أ ش أ)

أكد مصدر أمني ليبي داخل مدينة صبراتة، اليوم الأربعاء، إن مجموعة من الضباط وخبراء الآثار الأتراك قاموا بعمليات استكشاف وحفر لعدد من الخنادق في منطقة الآثار بصبراتة.

ونقل موقع "ليبيا 24" عن المصدر الأمني الليبي، أن الأتراك جلبوا معهم أجهزة متطورة ما أثار الانتباه إليهم خاص مع تأمينهم من قبل مليشيات إرهابية معروفة بجمع العمل النقدية القديمة والتماثيل التاريخية ونقلها إلى تركيا عن طريق مطار مصراتة.

وأوضح المصدر الليبي أن الأتراك يريدون جمع وسرقه آثار ليبيا عن طريق شركة تركية تتخفى وراء الزي العسكري وتحت حراسة مشددة داخل صبراتة .. محذرا من سلب تركيا والشركات الخاصة بها لتاريخ ليبيا ونقله إلى الدولة التركية كما سرق العثمانيين تراث المجتمع العربي كله وأرسلوه إلى إسطنبول.