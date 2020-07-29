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واشنطن ترحب بالآلية التي قدمتها السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

09:42 م الأربعاء 29 يوليه 2020
واشنطن ترحب بالآلية التي قدمتها السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

الجنرال المتقاعد جون أبي زيد

وكالات

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، إن بلاده ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف السفير أبي زيد، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، لاستعادة الوحدة في اليمن".

وتابع: "من خلال التقريب بين الطرفين، يمثّل تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني، وأن تحقيق السلام والوحدة في اليمن، هو أمر ضروري من أجل الاستقرار الإقليمي وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني ".

وأضاف: "سيتطلب الحل الدائم من جميع الأطراف تقديم تنازلات، ونكرر مجددًا دعمنا المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمضي قدمًا في العملية السياسية باليمن".

جون أبي زيد سفير الولايات المتحدة في السعودية اتفاق الرياض

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