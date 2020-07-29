أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

موسكو: لقاح روسي ضد كورونا في مرحلة التسجيل الحكومي حاليا

02:27 م الأربعاء 29 يوليه 2020
موسكو: لقاح روسي ضد كورونا في مرحلة التسجيل الحكومي حاليا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (أ ش ا):

أعلن نائب وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز "جماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، في مرحلة التسجيل حاليا.

وقال كوزنيتسوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:" إن التجارب السريرية لهذا اللقاح تشارف على الاكتمال، فهو حاليا في مرحلة التسجيل الحكومي".

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أشار في وقت سابق إلى أنه من المتوقع تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا في أغسطس المقبل.

ويرجح البعض أن يتم تسجيل لقاح مركز "جماليا" في 10-12 أغسطس المقبل، حيث من المقرر الحصول على تصريح للتداول المدني في 15-16 أغسطس.

هذا المحتوى من

روسيا فيروس كورونا أليكسي كوزنيتسوف

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يشتري 30 ألف جرعة من "ريمديسيفير"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أسعار الذهب بمصر.. وجرام 24 يصل إلى ألف جنيه