موسكو: لقاح روسي ضد كورونا في مرحلة التسجيل الحكومي حاليا
موسكو- (أ ش ا):
أعلن نائب وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز "جماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، في مرحلة التسجيل حاليا.
وقال كوزنيتسوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:" إن التجارب السريرية لهذا اللقاح تشارف على الاكتمال، فهو حاليا في مرحلة التسجيل الحكومي".
وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أشار في وقت سابق إلى أنه من المتوقع تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا في أغسطس المقبل.
ويرجح البعض أن يتم تسجيل لقاح مركز "جماليا" في 10-12 أغسطس المقبل، حيث من المقرر الحصول على تصريح للتداول المدني في 15-16 أغسطس.
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