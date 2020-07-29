أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

الاتحاد الأوروبي يشتري 30 ألف جرعة من "ريمديسيفير"

02:28 م الأربعاء 29 يوليه 2020
الاتحاد الأوروبي يشتري 30 ألف جرعة من "ريمديسيفير"

المفوضية الأوروبية

بروكسل- (د ب أ):

وقّعت المفوضية الأوروبية عقدا مع شركة "جيلياد" العملاقة الأمريكية للأدوية، يقضي بضمان الحصول على 30 ألف جرعة من عقار "ريمديسيفير" للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

و"ريمديسيفير" هو أول عقار، يحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لعلاج الحالات الشديدة لمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنه العقد البالغ قيمته 63 مليون يورو(74 مليون دولار) سيتم دفعه بأموال طارئة من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

ووصفت ستيلا كيرياكيديس، مفوضة الأتحاد الأوروبي لشؤون الصحة تلك الخطوة بأنها "خطوة مهمة أخرى في معركتنا للتغلب على هذا المرض" قائلة إنه سيتم التوقيع على العقد بين المفوضية والشركة يوم الاثنين المقبل.

وتابعت المفوضية أنه اعتبارا من آب/أغسطس المقبل، فإن العقار سيكون متاحا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ولا تزال فعالية العلاج غير واضحة ، حيث تظهر الدراسات نتائج مختلفة.

المفوضية الأوروبية بروكسل الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

بريطانيا: إضافة الدول التي يتفشي بها كورونا لقائمة دول الحجر الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أسعار الذهب بمصر.. وجرام 24 يصل إلى ألف جنيه