ضابط إسرائيلي برفح: المقاومة تدرسنا وهذا ما نراه على الأرض

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن ضابط كبير بجيش الاحتلال الإسرائيلي يقاتل في رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الأحد، إن "بقاؤنا هنا يعرضنا للخطر المقاومة تدرسنا وهذا ما نراه على الأرض".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما عسكريا، على الرغم من التحذيرات الدولية من عواقب الأمر على النازحين البالغ عددهم نحو 2 مليون فلسطيني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 46 جنديًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة منذ الخميس الماضي.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه، أن من بين إجمالي الإصابات يوجد 4 حالات خطيرة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، أن إجمالي إصابات الجيش الإسرائيلي ارتفعت إلى 10 آلاف مصاب، مشيرة إلى أن الإصابات منقسمة إلى إصابات جسدية ونفسية.