ماليزيا: محكمة تقضي بحبس رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق 12 عاما

بانكوك- (د ب ا):

قضت محكمة ماليزية، الثلاثاء، بحبس رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق لمدة 12 عاما بعد إدانته بارتكاب اتهامات بالفساد متعلقة بصندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد.

وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور قد خلصت في وقت سابق لإدانة رزاق بسبع اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة.

وتتراوح الأحكام المفروضة على رزاق ما بين 10 و12 عاما يتم تنفيذها متزامنة. كما تم تغريمه 210 مليون رينجيت (49.3 مليون دولار). وفي حال عدم دفع الغرامة سوف يواجه عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام أخرى. وقال محامو رزاق إنهم سوف يستأنفون ضد الحكم.