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إصابة 26 موظفا في بلدة سياحية نمساوية بكورونا

03:37 م السبت 25 يوليه 2020
إصابة 26 موظفا في بلدة سياحية نمساوية بكورونا

فيروس كورونا في النمسا

فيينا - (د ب أ):

أعلنت أحد مكاتب السياحة المحلية في النمسا اليوم السبت أن التحاليل أظهرت إصابة 26 من موظفي السياحة في بلدة سانت فولفجانج السياحية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في ظل تكثيف الجهود للحد من أي انتشار آخر للفيروس.

وقال هانز فيسر، مدير مكتب السياحة في بلدة سانت فولفجانج المطلة على بحيرة، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) لا يوجد معلومات عن إصابة زوار حتى الآن.

وأعاد هذا التفشي للأذهان منتجع التزلج النمساوي إيشجل عندما كان مصدرا للإصابات بين السياح من عدة دول أوروبية في المرحلة الأولى من تفشي الجائحة.

وقال رئيس إدارة المنطقة، ألويس لانتس، لمحطة "أو إيه 1" الإذاعية إن خطر إصابة السياح منخفض للغاية حيث أن العاملين المصابين كانوا يرتدون كمامات في العمل.

وتأكدت الحالات في سانت فولفجانج بين عاملين من سبعة فنادق مختلفة. وأغلب هؤلاء العاملين متدربون شباب.

وقال لانتس إنه من غير الواضح ما إذا كانوا قد اصيبوا بالعدوى من السكن المشترك أو عند الخروج ليلاً.

وشهدت النمسا عددا من الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة التي رفعت الحصيلة اليومية لأكثر من مئة.

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