زعيم المعارضة التركية: أردوغان دمر السياسة الخارجية للبلاد
وكالات:
اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتدمير السياسة الخارجية للبلاد التي تعتبر اليوم مذلة، حسبما ذكرت "العربية".
وقال أوغلو إن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح أن الأزمة التي تمر بها البلاد هي أزمة حكم وديمقراطية والشعب التركي يعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، والاقتصاد يعيش وضعًا صعبًا حيث تواجه الدولة ديونا كبيرة جدا.
وأكد أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرًا بسبب أردوغان وتحالفه مع قطر، فضلاً عن أن سياسة حزب العدالة والتنمية تدمر الدولة التركية.
وشدد زعيم الحزب التركي المعارض على ضرورة كتابة دستور جديد للتخلص من سياسة أردوغان التي دمرت البلاد.
الخبر التالى:قطر تسجل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
91072
عدد المصابين
-
31970
عدد المتعافين
-
4518
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15636812
عدد المصابين
-
8918502
عدد المتعافين
-
636404
عدد الوفيات
إعلان