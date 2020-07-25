بعد أوامر ترامب بإغلاقها.. مسؤولون أمريكيون يسيطرون على قنصلية الصين في هيوستن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

سيطر مسئولون أمريكيون، الليلة الماضية على مقر القنصلية الصينية السابقة في مدينة هيوستن الأمريكية، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاقها.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن المسئولين الأمريكيين شوهدوا يتواجدون حول مقر القنصلية الصينية السابقة في هيوستن ويدخلونها بعد أن أخلاها الدبلوماسيون منها بموجب أوامر الرئيس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المسئولين الأمريكيين شوهدوا في تسجيلات مصورة وهم يحاولون فتح باب خلفي للقنصلية، فيما فرضت هيئات إنفاذ القانون المحلية طوقا حول المبنى.

وكان ترامب أمر بإغلاق القنصلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، متهما الصين بالعمل على "سرقة الملكية الفكرية" لبلاده، فيما وصف مسئولون صينيون الأمر بأنه"تصعيد غير مسبوق" وتعهدوا بالرد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قالت في بيان لها الأسبوع الماضي "إن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وبنود الاتفاقية القنصلية الصينية - الأمريكية" وتابعت: "لقد ألحقت هذه الخطوة أضرارًا جسيمة على العلاقات الصينية - الأمريكية".

كما أوضحت "إن التدبير الذي اتخذته الصين يعد ردًا مشروعًا وضروريًا لفعل الولايات المتحدة غير المبرر، ويتماشى مع القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية والممارسات الدبلوماسية الاعتيادية"، حيث جاء رد بكين في النهاية بأن أمرت واشنطن بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنجدو الصينية.