قوات الجيش الوطني اليمني تحرر مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء

عدن - أ ش أ

تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بعد هجمات شنتها خلال الأيام الماضية، على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، فيما ساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت تجمعات المليشيا وتعزيزاتها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد اللواء 117 مشاة بالجيش اليمني العميد أحمد النقح، قوله إن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تخوض مواجهات مستمرة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا المتمردة.

وأكد النقح أن المليشيا تكبّدت خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش، وغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية التي استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية.

ولفت إلى المعنويات العالية التي يتمتّع بها أبطال الجيش وعزمهم الكبير، مؤكدا أنهم ماضون نحو تحرير محافظة البيضاء وكل تراب اليمن من مليشيا الحوثي المتمردة.