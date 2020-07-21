إلغاء جوائز نوبل لعام ٢٠٢٠ بسبب وباء كورونا
وكالات
أعلنت مؤسسة نوبل، اليوم الثلاثاء، إلغاء حفل جوائز نوبل السنوي لهذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وكان متحف جوائز نوبل، فتح أبوابه في ٣ يوليو الجاري، أمام الزوار وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس، بسبب وباء كورونا.
وتعرض في المتحف، الموجود أساسًا في مبنى الأكاديمية، نبذات عن الذين منحتهم الأكاديمية العريقة منح نوبل وأيضًا عن الاكتشافات العلمية التي أسهمت في تقدم البشرية على كل الصعد.
واتخذت إدارة المتحف قرارًا استثنائيًا إذ خصَّصت ليوم الافتتاح عرضًا عن الفيروسات حمل عنوان "مُعدٍ"، ركّز على الحالة الطارئة والعصرية التي فرضها الوباء.
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