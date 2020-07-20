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بوتين يزور شبه جزيرة القرم لحضور مراسم عسكرية

06:07 م الإثنين 20 يوليه 2020
بوتين يزور شبه جزيرة القرم لحضور مراسم عسكرية

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منطقة القرم المتنازع عليها لحضور مراسم عسكرية، اليوم الاثنين، لاستعراض تدعيم البلاد لسلاحها البحري.

وخاطب بوتين العاملين ومسؤولين عسكريين عند ترسانة زاليف لبناء السفن في مدينة كيرتش بالقرم، وأثنى على بناء سفن حربية جديدة في الشركة الأوكرانية سابقا.

وتمنى بوتين للعاملين النجاح في بناء سفينتين هجوميتين برمائيتين حاملتين للمروحيات، مماثلتان للسفينتين الحربيتين فئة ميسترال اللتين رفضت فرنسا تقديمهم لروسيا عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا المجاورة.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود، قبل ست سنوات ردًا على إطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا، في تحول سياسي باتجاه الغرب، وقوبلت هذه الخطوة بإدانة واسعة في مختلف أنحاء العالم.

فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم مراسم عسكرية موسكو

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