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أبو الغيط: الاتفاق السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة اليمنية

04:27 م الإثنين 20 يوليه 2020
أبو الغيط: الاتفاق السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة اليمنية

أحمد أبو الغيط

القاهرة - ( د ب أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، أن الاتفاق السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة اليمنية، والضامن لاستقلال البلد في مواجهة التدخلات الإقليمية الضارة بمصالحه وبأمن جيرانه.

وشدد أبو الغيط ، خلال استقباله اليوم معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، على أهمية الحفاظ على سيادة اليمن وتكامله الإقليمي ووحدة ترابه.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي، إن أبو الغيط حرص خلال اللقاء على التأكيد على دعم اليمن في تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مواجهة الأوضاع الخطيرة خاصة على الصعيد الصحي والإنساني.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء اليمني وضع أبو الغيط في صورة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد، في ضوء استمرار المخططات الحوثية لتحدي سلطة الدولة وتهديد جيران اليمن امتثالاً لتوجهاتٍ إيرانية.

أحمد أبو الغيط الأزمة اليمنية رئيس وزراء اليمن جامعة الدول العربية

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