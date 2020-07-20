أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

البحرين تهنئ الإمارات بنجاح إطلاق "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ

03:30 م الإثنين 20 يوليه 2020
البحرين تهنئ الإمارات بنجاح إطلاق "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ

مسبار الأمل

المنامة - أ ش أ

أشاد ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بنجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي في مهمة فضائية تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الاثنين، أن ذلك جاء في برقية تهنئة بعثها ولي عهد البحرين إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هنأه خلالها بهذا الإنجاز التاريخي، وبالكوادر الإماراتية التي حققته، وهو ما يشكل كذلك إنجازا للأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب ولي عهد البحرين عن أطيب تمنياته لدولة الإمارات بتحقيق المزيد من التطور والريادة والإنجاز في كافة الميادين في ظل قيادتها الحكيمة.

هذا المحتوى من

مسبار الأمل استكشاف المريخ البحرين الإمارات سلمان بن حمد آل خليفة

الخبر التالى:

بلجيكا تحقق في مقتل شاب جزائري بعد ساعات من اعتقاله

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87775

    عدد المصابين

  • 28380

    عدد المتعافين

  • 4302

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14529602

    عدد المصابين

  • 8670293

    عدد المتعافين

  • 606751

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اجراءات قانونية ضد المخالف.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة التوجه لإدارات المرور