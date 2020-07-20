البحرين تهنئ الإمارات بنجاح إطلاق "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ

المنامة - أ ش أ

أشاد ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بنجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي في مهمة فضائية تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الاثنين، أن ذلك جاء في برقية تهنئة بعثها ولي عهد البحرين إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هنأه خلالها بهذا الإنجاز التاريخي، وبالكوادر الإماراتية التي حققته، وهو ما يشكل كذلك إنجازا للأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب ولي عهد البحرين عن أطيب تمنياته لدولة الإمارات بتحقيق المزيد من التطور والريادة والإنجاز في كافة الميادين في ظل قيادتها الحكيمة.