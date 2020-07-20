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كورونا: "نتائج مذهلة" لتجربة استخدام بروتين في الجسم لعلاج مرض كوفيد-19

03:00 م الإثنين 20 يوليه 2020
كورونا: "نتائج مذهلة" لتجربة استخدام بروتين في الجسم لعلاج مرض كوفيد-19

فيروس كورونا

لندن- (بي بي سي):

تشير النتائج الأولية لتجربة سريرية إلى فعالية علاج جديد لمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إذ يقلل هذا العلاج بشكل كبير من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة، وذلك وفقًا للشركة البريطانية التي طورته.

ويستخدم هذا العلاج بروتينًا يسمى " انترفيرون بيتا" والذي ينتجه الجسم عندما يصاب بعدوى فيروسية.

ويتم استنشاق البروتين مباشرة في رئتي المرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك باستخدام البخاخات، على أمل أن يحفز ذلك الاستجابة المناعية للمرضى.

وتشير النتائج الأولية إلى أن هذا العلاج قلل من احتمالات إصابة مرضى كوفيد 19 بأعراض شديدة مثل الحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي بنسبة 79٪.

وكان المرضى أكثر قربا للتعافي بنسبة مرتين إلى ثلاث مرات إلى الحد الذي لم تتأثر فيه الأنشطة اليومية بسبب مرضهم.

و أشارت التجارب إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات بضيق التنفس بين المرضى الذين تلقوا هذا العلاج.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى بمقدار الثلث.

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فيروس كورونا تجربة سريرية كوفيد 19

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