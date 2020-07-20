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وزير الخارجية اللبناني: مسؤولون إيطاليون وبالفاتيكان أكدوا دعمهم للبنان

01:55 م الإثنين 20 يوليه 2020
وزير الخارجية اللبناني: مسؤولون إيطاليون وبالفاتيكان أكدوا دعمهم للبنان

وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي

بيروت - أ ش أ

قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، إن مسئولين بالحكومة الإيطالية وكذلك في الفاتيكان، أعربوا له عن دعمهم للبنان ورغبتهم في مساعدته للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها بلاده.

وأشار وزير الخارجية اللبناني – في تصريحات له عقب لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين – إلى أن المسئولين الذين التقاهم خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا والفاتيكان، أكدوا له مواكبة ما يقوم به لبنان من إصلاحات يعول عليها المجتمع الدولي بصورة كبيرة في سبيل دعم لبنان ومساندته.

وأضاف أنه تلقى تأكيدا بدعم إيطاليا لاستمرار عمل قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) مع المحافظة على دورها وعديدها والمهام الموكولة إليها.

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