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روسيا اليوم: عقيلة صالح في موسكو لبحث تطورات الأزمة الليبية

02:51 م الخميس 02 يوليه 2020
روسيا اليوم: عقيلة صالح في موسكو لبحث تطورات الأزمة الليبية

رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح

وكالات:

يصل رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح إلى موسكو، الخميس، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس آخر تطورات الأزمة في بلاده.

وصرّح فتحى المريمي مستشار صالح، في حديث لقناة روسيا اليوم، بأن زيارة المستشار الليبي لموسكو لها ثلاثة مسارات دبلوماسي واقتصادي وعسكري.

وأشار المريمي إلى أن مبادرات الحل السلمي وعلى رأسها وثيقة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين سوف تكون ضمن العناوين الرئيسية للزيارة.

وقال المريمي أن هناك دعوة رسمية وجهت لرئيس البرلمان الليبي، منوهًا إلى أن من ضمن محاور النقاش التى سوف تطرح ماوصفه بالعدوان التركي على ليبيا.

وأشار المريمي إلى أن الوصول لوقف القتال وتفعيل المبادرات السياسية ودور روسيا كدولة عظمى في ذلك يكتسب أهمية خاصة.

ولم يصدر الجانب الروسي بعد تصريحات بهذا الشأن.

مجلس النواب الليبى عقيلة صالح الأزمة الليبية موسكو

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