مصدر كويتي: مصرع مطلق النار على سيارة مدير القوات الخاصة بعد ٦ ساعات من تبادل إطلاق النار مع الشرطة

الكويت - (أ ش أ):

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الكويتية، عن مصرع المسلح الذي كانت تتعامل معه قوات الشرطة، والقوات الخاصة الكويتية مساء أمس ولمدة ست ساعات، بعد قيامه بإطلاق النار على نفسه.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية الكويتية، ستصدر بيانًا في وقت لاحق، توضح فيه كافة ملابسات الواقعة.

كانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت الليلة الماضية، قيام قوات الأمن بالتعامل مع أحد المطلوبين، وهو مسلح، بعد قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية، وإصابة سيارة مدير مدير إدارة القوات الخاصة، وأحد المنازل المجاورة، مضيفة أنه تم محاصرة المنزل الذي يتحصن به المسلح بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغاً من مواطنة كويتية مساء أمس، أفادت بتعرض منزلها لإطلاق نار من قبل أحد الأشخاص، فتوجه رجال المباحث والأمن العام والنجدة الي الموقع، وتبين أن المتهم هرب من المنطقة.

وتمكن رجال المباحث من خلال تحرياتهم، من تحديد هوية مطلق النار، وكذلك المكان الذي احتمي بداخله، وتبين أنه متواجد في أحد المنازل بمنطقة (أم الهيمان)، فجري محاصرة المنزل، والتفاوض معه لتسليم نفسة وسلاحه، لكنه رفض وبادر بإطلاق النار علي رجال الأمن، فتم استدعاء رجال القوات الخاصة لمحاصرة المنزل، وذلك بعد أن أبدي المذكور مقاومة شديدة، وأطلق عدة أعيرة نارية أصابت أحداها سيارة مدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص الكويتي اللواء فيصل العيسي.