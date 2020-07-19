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وزير الخارجية الأردني: الضمّ الإسرائيلي سيقتل حل الدولتين

04:16 م الأحد 19 يوليه 2020
وزير الخارجية الأردني: الضمّ الإسرائيلي سيقتل حل الدولتين

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

(وكالات):

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، رفض الأردن الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

وأضاف خلال مباحثات موسعة مع وزير الخارجية سامح شكري، أن "الضم الإسرائيلي سيقتل حلّ الدولتين".

"جهودنا مستمرة في لوقف الضم والتقدم نحو عملية سلمية"، وفق الصفدي.

وأجرى الصفدي مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية في إطار التعاون الثنائي والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الإسرائيلي الأردن

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