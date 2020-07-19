اعتقالات في احتجاجات مناهضة لنتنياهو وحكومته في القدس وتل أبيب

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عدد من المشاركين في تظاهرات شهدتها القدس وتل أبيب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، احتجاجا على طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته مع جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن الشرطة اعتقلت 15 متظاهرا في القدس و13 في تل أبيب. وجاءت الاعتقالات بعدما شهدت الاحتجاجات أعمال عنف قبل فجر اليوم، بعد قيام محتجين بإغلاق طرق.

وكان الآلاف تجمعوا بعد غروب شمس يوم أمس في موقع حددته الشرطة في متنزه على الساحل الجنوبي لتل أبيب. ودعا المنظمون إلى مسيرة سلمية ضد ما اعتبره أصحاب المطاعم والفنانون والعشرات من الإسرائيليين من أصحاب المهن الحرة فشلا حكوميا في التعامل مع الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا في البلاد. إلا أن العشرات من المحتجين الغاضبين ساروا إلى وسط المدينة، وأغلقوا الطرق واشتبكوا مع الشرطة.

وفي القدس، اشتبك متظاهرون من حركة "الأعلام السوداء" مع الشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو. وسجلت إسرائيل إجمالا نحو 50 ألف إصابة بكورونا، تعافت منها نحو 21 ألف حالة، فيما توفي 401 من المصابين.

كانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.