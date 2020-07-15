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الصين تعارض بشدة قرار بريطانيا حظر مشاركة "هواوي" في شبكات الجيل الخامس

12:20 م الأربعاء 15 يوليه 2020
الصين تعارض بشدة قرار بريطانيا حظر مشاركة "هواوي" في شبكات الجيل الخامس

شركة هواوي

بكين- (أ ش أ):

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن معارضتها الشديدة للإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحظر مشاركة شركة (هواوي) في شبكات الجيل الخامس بالبلاد، متعهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين سوف تقيم الإجراء البريطاني بشكل كامل وجدي.

وكانت شركة (هواوي) التكنولوجية الصينية اعتبرت الخطوة البريطانية "قرار مخيب للآمال" و"يهدد بنقل بريطانيا إلى مسار رقمي بطيء وزيادة قيمة الفواتير وتعميق الفجوة الرقمية".

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أنه سيتم حظر شراء معدات جديدة من هوواي لدعم شبكة الجيل الخامس بعد 31 ديسمبر 2020، وستتم إزالة جميع معدات هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد بنهاية عام 2027.

هذا المحتوى من

Asha
هواوي شبكات الجيل الخامس الصين بريطانيا

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