الصين تعارض بشدة قرار بريطانيا حظر مشاركة "هواوي" في شبكات الجيل الخامس
بكين- (أ ش أ):
أعربت الصين اليوم الأربعاء عن معارضتها الشديدة للإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحظر مشاركة شركة (هواوي) في شبكات الجيل الخامس بالبلاد، متعهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين سوف تقيم الإجراء البريطاني بشكل كامل وجدي.
وكانت شركة (هواوي) التكنولوجية الصينية اعتبرت الخطوة البريطانية "قرار مخيب للآمال" و"يهدد بنقل بريطانيا إلى مسار رقمي بطيء وزيادة قيمة الفواتير وتعميق الفجوة الرقمية".
وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أنه سيتم حظر شراء معدات جديدة من هوواي لدعم شبكة الجيل الخامس بعد 31 ديسمبر 2020، وستتم إزالة جميع معدات هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد بنهاية عام 2027.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83930
عدد المصابين
-
25544
عدد المتعافين
-
4008
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13374200
عدد المصابين
-
7814762
عدد المتعافين
-
578470
عدد الوفيات
إعلان