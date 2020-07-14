وزير الإعلام اليمني ينتقد تصريحات الحوثيين بشأن مأرب

اليمن - (أ ش أ)

انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، تصريحات القيادي في مليشيا الحوثي أبو علي الحاكم، بخصوص الأوضاع في محافظة مأرب.

وأوضح أن تصريحات المدعو أبو علي الحاكم، بشأن مدينة ‎مأرب محاولة بائسة للتغطية على هزائم ميليشيا الحوثي والفاتورة الثقيلة التي تكبدتها في الارواح والعتاد دون تحقيق أي انتصار أو اختراق يذكر على مدى خمس سنوات من العدوان الغاشم على مأرب وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

‏وأكد الإرياني، أن ما فشلت فيه مليشيا الحوثي وهي في أوج قوتها لن تحققه وقد نفذ خزانها البشري وعتادها وكل حيلها والاعيبها ومحاولاتها اختراق واستمالة وتحييد قبائل مأرب، والذي دفعها للتغرير بالبسطاء الذين تدفع بهم لمحارق الموت خدمة لأطماع نظام إيران وأجندته التخريبية في المنطقة.

‏‏وثمن الإرياني بطولات وتضحيات ابطال الجيش اليمني والمقاومة وقبائل مأرب "الشرفاء" الذين لقنوا الحوثي دروسًا لن ينساها وحققوا انتصارات ساحقة آخرها في جبهة قانية، بدعم واسناد من التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الإيراني وأداته الحوثية.