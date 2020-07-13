كتلة نيابية لبنانية تحتج على تجاوزات السفيرة الأمريكية
بيروت- (د ب أ):
سلمت كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله في مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين وزير الخارجية ناصيف حتي، عريضة احتجاج على تجاوزات السفيرة الأمريكية دوروثي شيا.
وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بعد لقائه حتي، على رأس وفد، "أودعنا الوزير (حتي) عريضة احتجاج رسمي على التصريحات والتجاوزات للقواعد والقوانين الدبلوماسية التي قامت بها السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا في الفترة الماضية".
ولفت إلى أن خرق "القواعد والأصول الدبلوماسية يعطي انطباعاً سيئاً عن النموذح الذي يتم تقديمه".
وأشار إلى أن الاحتجاج هو على تدخل السفيرة الأمريكية" في شؤونا الداخلية والتحريض ضد فئة من اللبنانيين، والاسهاب في الكذب والتضليل حول دور هذه الفئة لناحية تأثيرها على اقتصاد البلد، وكأنها تتصرف كحامية للبلد".
وأضاف" طلبنا من وزير الخارجية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لضبط سلوك السفيرة".
يذكر أن السفيرة الأمريكية كانت قد تناولت حزب الله بالانتقاد في عدة مقابلات أجرتها خلال الفترة الماضية.
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