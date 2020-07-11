الجامعة العربية ترحب باستئناف عمليات تصدير النفط في ليبيا
القاهرة - (أ ش أ):
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمليات تصدير النفط في عموم الأراضي الليبية.
وأثنى مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة على الجهود الليبية والأممية والدولية التي أفضت إلى الوصول لهذه النتيجة، بما يمكن من عودة عمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين بشكل عادل ويتسم بالشفافية.
وجدد المصدر دعوة الجامعة إلى الحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي والبنية النفطية للبلاد وإخراجها من التجاذبات السياسية والأمنية؛ وبما يساهم في توظيفها لخدمة الاستقرار والتنمية لجموع الليبيين ويدفع بجهود الوصول إلى تسوية سياسية وطنية خالصة للأزمة الليبية.
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