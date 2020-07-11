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قضية كارلوس غصن: قاضٍ أمريكي يرفض طلب إطلاق سراح المتهمين الرئيسيين

01:35 م السبت 11 يوليه 2020
قضية كارلوس غصن: قاضٍ أمريكي يرفض طلب إطلاق سراح المتهمين الرئيسيين

كارلوس غُصن

واشنطن- (بي بي سي):

قال قاضٍ أمريكي إن إطلاق سراح المتهمين الرئيسيين في تهريب الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز كارلوس غصن بكفالة مالية ينطوي على مخاطر كبيرة.

وقال دونالد كابل إن المتهم مايكل تايلور وابنه لديهما موارد مالية مالية كبيرة بالإضافة لقدرات أمنية اكتبسها تايلور الأب بشكل خاص، أثناء عمله في القوات الخاصة في الجيش الامريكي الأمر الذي قد يساعدهما على التخطيط لعملية الهرب.

وأضاف أن بحوزة تايلور وابنه حوالي 860 ألف دولار قد يكون المبلغ الذي تقاضياه لقاء نجاحهما في تهريب غصن.

ونوه القاضي الذي رفض طلب إطلاق سراح تايلور و ابنه أن الاثنين نفذا عملية مذهلة و دقيقة ساعدت بتهريب غصن لكنه شدد على أنهما لن ينجحا على الأرجح في مواجهة الاتهامات الكامنة وراء طلب اليابان الأخير بتسليهما.

واعتقل الجندي السابق ضمن "القبعات الخضر" مايكل تايلور وابنه بيتر في ماساتشوستس في مايو الماضي، بعد أشهر عدة من إصدار اليابان مذكرات لتوقيفهما. وأكدت السلطات الأمريكية تقديم طلب تسليم رسمي.

وقام غصن الذي اعتُقل في اليابان بتهم سوء السلوك المالي عام 2018، بعملية هروب دراماتيكية العام الماضي.

وينكر المدير السابق لشركة "نيسان" التهم الموجهة ضده.

هذا المحتوى من

BBC
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