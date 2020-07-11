ترامب يخفف الحكم على مساعده السابق روجر ستون

واشنطن- (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على أمر بمنح الرأفة التنفيذية، حيث خفف عقوبة بالسجن لمدة تزيد على الثلاث سنوات صدرت بحق مساعده وصديقه السابق روجر ستون، المدان بتهمة الكذب على الكونجرس والتأثير على الشهود.​