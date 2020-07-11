كرواتيا و بلغاريا يقتربان من الانضمام لمنطقة اليورو

بروكسل- (د ب أ):

اتخذت كرواتيا وبلغاريا، يوم الجمعة، خطوة إضافية نحو الانضمام إلى منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنه تم قبول الدولتين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في آلية سعر الصرف، التي غالبا ما توصف بأنها غرفة انتظار للدخول إلى منطقة اليورو.

وأصبحت كرواتيا و بلغاريا ملتزمتين الآن بربط عملتيهما الوطنيتين- كونا ولو - باليورو لمدة عامين على الأقل دون صعوبات كبيرة.

وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أنه لا يجب عليهم تخفيض قيمة عملتهما مقابل اليورو بمبادرة منهم، وقد يتقلب سعر الصرف فقط في نطاق حدود معينة.

وإذا نجحت الدولتان، فيمكن تلبية جميع شروط الانضمام إلى اليورو بعد العامين.

وقالت أورزولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن القرار يعترف بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها كل من بلغاريا وكرواتيا- ويظهر أن العملة الأوروبية المشتركة لا تزال جذابة.

وأضافت "فون دير لاين": "سنواصل دعم البلدين في المرحلة التالية والأخيرة في طريقهما للانضمام إلى منطقة اليورو".