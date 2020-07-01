أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:35 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 12850 حالة حتى منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ومن جانب آخر، ظلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا مستقرة عند 282 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 76 حالة إلى 11 ألفا و613 حالة.

وتراجع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 25 شخصا ليبلغ 955 شخصا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفيات

الخبر التالى:

البرازيل تسجل 33846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:46 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة