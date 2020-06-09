أردوغان: سنواصل دعم الوفاق في ليبيا عسكريا

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء مواصلة بلاده دعم ما تسمى بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج في ليبيا عسكريًا، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "الدعم سيستمر لحكومة الوفاق على جميع الأصعدة، بما في ذلك عسكريًا، سنبذل قصارى جهدنا لدعمها".

وكان أردوغان والسراج، وقعا في نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني.

وبعد التوقيت بدأت تركيا في إرسال المرتزقة السوريين وعسكريين أتراك إلى ليبيا للقتال في صفوف الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي فضلا عن إرسال المعدات العسكرية.