فيروس كورونا: قطر تعلن خطة لرفع حالة الإغلاق

الدوحة- (بي بي سي):

كشفت الحكومة القطرية عن خطة من أربعة مراحل لرفع حالة الإغلاق التي سبق وأعلنتها لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبحسب المتحدثة باسم الحكومة فإن المرحلة الأولى ستبدأ يوم 15 يونيو الجاري بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية للمغادرة.

أما المرحلة الثانية فستشهد بداية من الأول من يوليو تموز المقبل السماح بفتح المطاعم جزئيا، قبل أن تدخل المرحلة الثالثة حيز التطبيق في الأول من أغسطس باستئناف الرحلات الجوية من البلدان منخفضة المخاطر وإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة.

وأشارت المتحدثة الحكومية إلى أن الأولوية على متن الرحلات الجوية ستكون لحاملي تأشيرات الإقامة، على أن يخضع كل شخص يدخل قطر لحجر صحي لمدة أسبوعين في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقته الخاصة.

وتبدأ المرحلة الرابعة في الأول من سبتمبر بإعادة فتح المسارح ودور السينما ورفع القيود على المؤسسات التعليمية.