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الجيش الليبي يدمر سرية مدفعية تركية وحافلة متجهة إلى سرت

04:16 ص الإثنين 08 يونيو 2020
الجيش الليبي يدمر سرية مدفعية تركية وحافلة متجهة إلى سرت

الجيش الليبي

وكالات:

دمر الجيش الليبي سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

كما تمكن الجيش الليبي من تدمير حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت، وفق سكاي نيوز.

وتوجه الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، بكلمة مسجلة إلى القوات المسلحة، أشاد فيها بما قامت بها خلال المعارك التي دارت خلال المرحلة السابقة.

وقال المسماري، في كلمته إن ما قدمه الجيش من عمل جبار وما أبداه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة يجعله جزءا من تاريخ ليبيا في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكداً انتصار الجيش خلال هذه المرحلة.

الجيش الليبي سرية مدفعية سرت

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