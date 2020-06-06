غينيا الاستوائية تؤكد دعمها جهود الصين لاحتواء وباء كورونا

بكين- (أ ش أ):

أكد سفير غينيا الاستوائية لدى الصين دعم بلاده لجهود بكين الرامية إلى احتواء وباء فيروس كورونا المستجد( كوفيد -19).

وقال سفير غينيا الاستوائية " إن الصين اتخذت سلسلة من الإجراءات الصارمة والشاملة التى أثبتت فعاليتها في التقليل من مخاطر تفشى الوباء " .

وأضاف " غينيا الاستوائية والصين تدعمان كلا منهما الآخر منذ بدايةتفشى الوبا، والبلدان تربطهما علاقات ودية طيبة وهما شريكان تقوم صداقتهما على أساس الإخلاص والدعم المتبادل " .

وفى معرض تعليقه على الانتقادات التي وجهها بعض السياسيين الغربيين وبعض وسائل الاعلام مؤخرا ضد جهود دول أخرى لاحتواء الوباء ، قال سفير غينيا الاستوائية " إن هذه الانتقادات غير مناسبة وليست ضرورية، وإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوحد جهوده بدرجة أكبر من أجل مكافحة العدو المشترك المتمثل في وباء كورونا المستجد " .

وتابع السفير، أنه يتعين معاملة الجميع معاملة واحدة أثناء حملة الوقاية من هذا الوباء، وألا تؤثر بعض الحالات الفردية القليلة على علاقات الوئام بين الصين وأفريقيا.

وأشار سفير غينيا الاستوائية لدى الصين، إلى أن مواطنيه هناك امتثلوا لإجراءات الوقاية التي اتخذتها الحكومة الصينية منذ بداية تفشي الوباء.