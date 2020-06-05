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الدفاع الأمريكية تأمر بإعادة 900 جندي من العاصمة واشنطن

09:42 م الجمعة 05 يونيو 2020
الدفاع الأمريكية تأمر بإعادة 900 جندي من العاصمة واشنطن

البنتاجون

وكالات:
أفاد مسؤول أمريكي بأن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستعيد 900 جندي متبقين كانوا قد أرسلوا إلى منطقة واشنطن العاصمة للتصدي لاضطرابات محتملة، مشيرا إلى أن من المتوقع البدء في إعادتهم إلى قواعدهم.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، ونقلت عنه فضائية الحدث، إن وزير الدفاع مارك إسبر وقع على الأمر، مشيرا إلى أن الجنود سيعودون إلى فورت براج في ولاية نورث كارولاينا وفورت درام في نيويورك.
يشار إلى أن البنتاجون كانت أعلنت صباح الأربعاء، أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان راث هوفمان، في بيان، إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية". وكان رئيس الحرس الوطني الأمريكي قد أعلن سابقاً أن 18 ألف فرد من الحرس يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية في البلاد.
يذكر أن شرارة تلك الاحتجاجات انطلقت في البداية اعتراضاً على مقتل فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن بقي شرطي أبيض جاثماً بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق يوم 25 مايو في مينيابوليس.

البنتاجون واشنطن وزارة الدفاع الأمريكية ولاية نورث كارولاينا

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