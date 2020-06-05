أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

رئيس المجلس العلمي بفرنسا يعلن سيطرة بلاده على وباء فيروس كورونا

11:10 ص الجمعة 05 يونيو 2020
رئيس المجلس العلمي بفرنسا يعلن سيطرة بلاده على وباء فيروس كورونا

فيروس كورونا في فرنسا

باريس- (أ ش أ):

أعلن رئيس المجلس العلمي بفرنسا، جان-فرنسوا ديلفريسي ، أن وباء فيروس كورونا المستجد في بلاده "تحت السيطرة"، مؤكدًا أنه على الرغم من استمرار انتشاره إلا أنه يكون على نحو بطيء.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة عن ديلفريسي تصريحاته في إحدى وسائل الإعلام "لدينا، في المقام الأول، الأدوات للكشف عن حالات جديدة .. ويجب أن تبدأ الحياة مجددًا"، فيما دعا الشعب إلى عدم التراخي "أكثر من اللازم" على حسب وصفه.

وأوضح ديلفريسي "نتكاسل قليلًا، هذا طبيعي وإنساني، لكن الخدعة تكمن في ألا نتراخى أكثر من اللازم".

يذكر أن فرنسا قد تعرضت حتى الآن لأكثر من 29 ألف حالة وفاة من جراء كوفيد-19، ما جعلها أحد أكثر الدول المتضررة من الوباء في أوروبا.

هذا المحتوى من

Asha
فرنسا فيروس كورونا المجلس العلمي بفرنسا

الخبر التالى:

عريقات : إنهاء الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قانونية وأخلاقية على عاتق المجتمع الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6589090

    عدد المصابين

  • 2850411

    عدد المتعافين

  • 388499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس المجلس العلمي بفرنسا يعلن سيطرة بلاده على وباء فيروس كورونا