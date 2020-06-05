رئيس المجلس العلمي بفرنسا يعلن سيطرة بلاده على وباء فيروس كورونا

باريس- (أ ش أ):

أعلن رئيس المجلس العلمي بفرنسا، جان-فرنسوا ديلفريسي ، أن وباء فيروس كورونا المستجد في بلاده "تحت السيطرة"، مؤكدًا أنه على الرغم من استمرار انتشاره إلا أنه يكون على نحو بطيء.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة عن ديلفريسي تصريحاته في إحدى وسائل الإعلام "لدينا، في المقام الأول، الأدوات للكشف عن حالات جديدة .. ويجب أن تبدأ الحياة مجددًا"، فيما دعا الشعب إلى عدم التراخي "أكثر من اللازم" على حسب وصفه.

وأوضح ديلفريسي "نتكاسل قليلًا، هذا طبيعي وإنساني، لكن الخدعة تكمن في ألا نتراخى أكثر من اللازم".

يذكر أن فرنسا قد تعرضت حتى الآن لأكثر من 29 ألف حالة وفاة من جراء كوفيد-19، ما جعلها أحد أكثر الدول المتضررة من الوباء في أوروبا.