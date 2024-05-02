سطوع وميض مجهول المصدر في أوكرانيا (فيديو)

(مصراوي)

وثق عدد من الأوكرانيون، لحظات سطوع وميض مجهول المصدر في عدة مناطق داخل أوكرانيا، دون أن يصاحبه أي أصوات عالية أو انفجارات.

وبحسب ما أفادت قناة "تي إس إن" الأوكرانية فقد استمر سطوع الوميض الذي ظهر خلال الليل لثوان معدودة، وشاهده سكان مناطق دنيبروبيتروفسك وخاركوف بولتافا، وسومي، وزابوروجيه.

ولم تعلق حتى الآن السلطات الأوكرانية أو الجهات المختصة عن سبب حدوث هذه الظاهرة، بينما استبعدت "تي إس إن" أن يكون للأمر علاقة بالحرب الدائرة في الشرق الأوكراني مرجحة أن يكون له علاقة بسقوط نيزك أو شيء آخر.

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