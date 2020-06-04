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عمدة واشنطن تطالب الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى مغادرة العاصمة

10:20 م الخميس 04 يونيو 2020
عمدة واشنطن تطالب الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى مغادرة العاصمة

الشرطة الأمريكية

وكالات:

طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، مورييل بوزير، مغادرة الوحدات العسكرية القادمين من ولايات أخرى للمساعدة في إخماد الاحتجاجات وأعمال العنف، إلى خارج العاصمة.

وقالت بوزير في حديثها للصحفيين اليوم الخميس، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم" الروسية "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وكانت بوزير أعلنت الأربعاء عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو.

الولايات المتحدة واشنطن مورييل بوزير

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