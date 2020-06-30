الكونغو الديمقراطية تقبل اعتذار ملك بلجيكا بشأن "الحِقبة الاستعمارية"

كينشاسا - (د ب أ):

أعربت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، ماري تومبا نزينزا، عن امتنانها للملك فيليب ملك بلجيكا الذي اعتذر في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن قسوة بلاده إبان الحقبة الاستعمارية.

وقالت في بيان: "إن ذلك بمثابة بلسم على قلوب الشعب الكونغولي، إن هذا تقدم سيعزز العلاقات الودية بين دولتينا".

وذكرت أنه بعد 60 عاما من الاستقلال، كانت هذه أفضل أمنيات تقدمها لهم بلجيكا في يوم الاستقلال، مضيفة أن الملك وضع الأسس لعمل تغيير عميق.

وأضافت أن الاعتذار كان بمثابة دفعة نفسية قوية ستسمح للكونغوليين بمراجعة وجهات نظرهم.