بوتين يحث شعبه على الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء

موسكو- (د ب أ):

شجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين، الثلاثاء، على الموافقة على التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تسمح له بالترشح لإعادة انتخابه مرتين أخريين، وربما يستمر في السلطة لمدة 16 عاما أخرى.

وبوتين (67 عاما)، مستمر في السلطة منذ عقدين كرئيس أو رئيس للوزراء، وهو حاليا الزعيم الروسي صاحب أطول فترة حكم منذ عهد جوزيف ستالين.

وقال بوتين في خطاب تم نشر نصه على الموقع الالكتروني الخاص بالكرملين: "يمكننا ضمان الاستقرار والأمن والازدهار وحياة كريمة للمواطنين، من خلال التنمية فقط، وسويا فحسب".

ويمكن للمواطنين الاجابة بـ "نعم" أو "لا" على حزمة التعديلات الدستورية بأكملها، والتي وافق عليها البرلمان الروسي بالفعل ووقع عليها بوتين.