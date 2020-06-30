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كورونا في بريطانيا: الإصابات 313 ألفا و470 والوفيات 43 ألفا و659

10:54 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
كورونا في بريطانيا: الإصابات 313 ألفا و470 والوفيات 43 ألفا و659

فيروس كورونا

لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في بريطانيا إلى 313 ألفا و470 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت لندن (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 43 ألفا و659 حالة. وتعافى 1368 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في بريطانيا.

فيروس كورونا بريطانيا كوفيد-19

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