وسائل إعلام روسية: ٢٠ ألف طن ديزل تلوث مياه ممرات مائية شمالي البلاد
موسكو - (د ب أ)
أفادت وسائل إعلام حكومية، اليوم الأربعاء، بأن ممرات مائية روسية بالقرب من مدينة نوريلسك في أقصى شمال البلاد، تلوثت بسرعة بسبب تسرب أكثر من 20 ألف طن من وقود الديزل في الأيام القليلة الماضية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الطوارئ، وخصص موارد اتحادية لجهود التنظيف. وقال إن المسؤولين المحليين لم يتعاملوا مع الكارثة بالكفاءة المطلوبة.
وقال بوتين في اجتماع مع كبار المسؤولين، بحسب نص البيان من الكرملين "تدفقت كمية من المنتجات البترولية في نهر أمبارنايا، وهي كمية كبيرة".
ووقع التسرب قبل خمسة أيام لدى حدوث شرخ في خزان ديزل في محطة للطاقة الحرارية، وفقا لبيان صادر عن صاحب العمل الرئيسي في المدينة، شركة "نوريلسك نيكل" لاستخراج المعادن.
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