مدينة أمريكية تستضيف مؤتمر الحزب الجمهوري تفرض ارتداء الكمامات

واشنطن - (د ب أ)

أمرت مدينة جاكسونفيل، التي من المقرر أن تستضيف المؤتمر الوطني القادم للحزب الجمهوري، بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة، مع تسجيل ولاية فلوريدا إصابات متزايدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد منشور على موقع تويتر بأن "مدينة جاكسونفيل ستتبنى فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة، وفي المواقف الأخرى التي لا يمكن للأفراد فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وتدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ مساء اليوم الاثنين.

وتجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يقبل رسميا ترشيح الحزب الجمهوري في أواخر أغسطس في المؤتمر الذي سيعقد في الولاية المشمسة، ارتداء الكمامات بشكل علني.

وتم نقل المؤتمر إلى فلوريدا بعدما قالت ولاية نورث كارولاينا، الموقع الأصلي لإقامته، إنها قد تضطر إلى فرض قيود معينة ومن المحتمل أن يكون التجمع الكبير مستحيلا.