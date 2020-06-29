منظمة أوروبية تنتقد وسائل الإعلام العامة البولندية لتحيزها في الحملة الرئاسية

وارسو - (د ب أ)

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن التلفزيون البولندي "تي في بي" فشل في واجبه القانوني في توفير تغطية متوازنة ونزيهة لحملة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال توماس بوسيراب، رئيس بعثة تقييم الانتخابات الخاصة بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في مؤتمر صحفي في وارسو، اليوم الاثنين، إن التليفزيون البولندي "عمل كداعم لحملة الرئيس الحالي وقدم تغطية محدودة وسلبية في كثير من الأحيان لمنافسه الرئيسي".

وقال بوسيراب إن مجلس البث القومي لم يراقب الحملة بشكل مستقل "على الرغم من تفويضه للقيام بذلك".

وقد تعرض التليفزيون البولندي لانتقادات كثيرة ومتكررة لكونه أداة دعاية لحزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم منذ توليه السلطة في أواخر عام 2015 .