عزل مدينة بريطانية بعد ارتفاع جديد في إصابات كورونا

لندن- (بي بي سي):

قررت الحكومة البريطانية فرض العزل العام في مدينة ليستر، بعدما سجلت المدينة ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الماضين في الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت المدينة، التي يقطنها قرابة 350 ألف شخص أكثر من 650 إصابة بالفيروس في النصف الأول من يونيو.

يأتي ذلك في وقت تخفف فيه بريطانيا قيود التباعد الاجتماعي وقواعد العزل العام وتعاود فتح اقتصادها تدريجياً مع انخفاض عدد حالات الإصابة والوفاة، إلا أنها ستفرض عزلا على المدن والمناطق التي ستشهد ارتفاعا جديدا في الإصابات.

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في بريطانيا أمس 43514 بزيادة 100 على اليوم السابق، بينما بلغت الإصابات 309360.