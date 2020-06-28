أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

عزل مدينة بريطانية بعد ارتفاع جديد في إصابات كورونا

01:31 م الأحد 28 يونيو 2020
عزل مدينة بريطانية بعد ارتفاع جديد في إصابات كورونا

أرشيفية

لندن- (بي بي سي):

قررت الحكومة البريطانية فرض العزل العام في مدينة ليستر، بعدما سجلت المدينة ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الماضين في الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت المدينة، التي يقطنها قرابة 350 ألف شخص أكثر من 650 إصابة بالفيروس في النصف الأول من يونيو.

يأتي ذلك في وقت تخفف فيه بريطانيا قيود التباعد الاجتماعي وقواعد العزل العام وتعاود فتح اقتصادها تدريجياً مع انخفاض عدد حالات الإصابة والوفاة، إلا أنها ستفرض عزلا على المدن والمناطق التي ستشهد ارتفاعا جديدا في الإصابات.

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في بريطانيا أمس 43514 بزيادة 100 على اليوم السابق، بينما بلغت الإصابات 309360.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا لندن الحكومة البريطانية

الخبر التالى:

نحو 20 ألفًا في 24 ساعة..الهند تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا اليومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 17140

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم تحدد هوية المسئول عن تصوير امتحان الديناميكا