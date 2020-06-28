أيسلندا: جودنى يوهانسون يفوز بفترة رئاسية ثانية

ريكيافيك - (د ب أ):

فاز الرئيس الحالي لأيسلندا جودنى يوهانسون بفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات عقب فرز أكثر من خمس أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

وقال يوهانسون، الذي حصل على 90 بالمئة من أصوات الناخبين، إنه على الرغم من أنه ليس من مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، فإنه يرغب في أن يكون قائدا مثل مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب.

وأضاف يوهانسون في تصريحات لهيئة الإذاعة الأيسلندية (أر يو في) أن كلوب أظهر نموذجا عظيما للقيادة من خلال قيادة فريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.



وتابع الرئيس الأيسلندي قائلا: "لقد تحلى بروح المسؤولية ولكنه أظهر تواضعا أيضا.... لقد كان منافسا ولكنه مهذب أيضا.... لقد كان حازما لكنه متواضع أيضا.... هذه هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها القادة الجيدون وهذا هو نوع الرئيس الذي أريد أن أكونه خلال السنوات الأربع المقبلة".

وشدد يوهانسون على أنه لا يقارن الرياضة بالسياسة أو الرئاسة.

وأوضح يوهانسون أنه كان متفائلاً وكان لديه احترام كبير لفرصة الترشح للمنصب مرة أخرى، قائلا إن أفضل القادة لم يكونوا أبدا أولئك الذين يأتون للبحث عن الشجار أو أولئك الذين يبحثون عن تسليط الأضواء عليهم.

وتأتي تصريحات يوهانسون بعد فرز أكثر من خُمس أصوات الناخبين، والتي أظهرت تقدم الرئيس الحالي بحصوله على نسبة 91 في المئة من الأصوات، في حين حصل منافسه الوحيد جودموندور فرانكلين جونسون، الذي اعترف بالهزيمة، على 9 في المئة.

وجاءت نتائج الانتخابات متوافقة مع استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أنه سيتم إعادة انتخاب يوهانسون بفارق كبير من الأصوات.