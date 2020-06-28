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تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة اسبوعين

12:47 ص الأحد 28 يونيو 2020
تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة اسبوعين

تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة اسبوعين

الخرطوم - (أ ش أ):

جددت سلطة الطيران المدني السودانية اليوم السبت، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 12 يوليو المقبل، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

واستثنت سلطة الطيران المدني بالسودان من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وأشارت إلى أن القرار لا يشمل رحلات عودة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج.

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